Сравните: 79 тонны и 790 центнеров Сравните: 20.007 килограмм и 200 тонны 7 кг Сравните: 56.070 метров и 560 километров 70 метров Сравните: 367.890.000 миллиметров и 367 километров 890 метров Сравните: 40.568 дециметров и 4...
Математика
Сравните: 79 тонны и 790 центнеров Сравните: 20.007 килограмм и 200 тонны 7 кг Сравните: 56.070 метров и 560 километров 70 метров Сравните: 367.890.000 миллиметров и 367 километров 890 метров Сравните: 40.568 дециметров и 405 метров 68 дециметров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
79т =790ц 20007 кг<200т 7кг 56070м<560км70м 40568дм>405м68дм
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