Сравните: 79 тонны и 790 центнеров Сравните: 20.007 килограмм и 200 тонны 7 кг Сравните: 56.070 метров и 560 километров 70 метров Сравните: 367.890.000 миллиметров и 367 километров 890 метров Сравните: 40.568 дециметров и 4...

Математика

Сравните: 79 тонны и 790 центнеров Сравните: 20.007 килограмм и 200 тонны 7 кг Сравните: 56.070 метров и 560 километров 70 метров Сравните: 367.890.000 миллиметров и 367 километров 890 метров Сравните: 40.568 дециметров и 405 метров 68 дециметров

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