Какую часть от 70 дней состасляют 28дней
Математика
Какую часть от 70 дней состасляют 28дней
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От 70 дней, 28 дней составляют 2.5
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