Образуйте все возможные деепричастия от приведённых ниже глаголов. Отметьте глаголы, от которых нельзя образовать деепричастия. Бросить – бросать, встретиться – встречаться, подождать – ждать, забыть – забывать, наклониться –...

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Образуйте все возможные деепричастия от приведённых ниже глаголов. Отметьте глаголы, от которых нельзя образовать деепричастия. Бросить – бросать, встретиться – встречаться, подождать – ждать, забыть – забывать, наклониться – наклоняться, уплыть – плыть, прилететь – прилетать, высохнуть – сохнуть, бросить – бросать.

Автор: Гость