Образуйте все возможные деепричастия от приведённых ниже глаголов. Отметьте глаголы, от которых нельзя образовать деепричастия. Бросить – бросать, встретиться – встречаться, подождать – ждать, забыть – забывать, наклониться –...
Русский язык
Образуйте все возможные деепричастия от приведённых ниже глаголов. Отметьте глаголы, от которых нельзя образовать деепричастия. Бросить – бросать, встретиться – встречаться, подождать – ждать, забыть – забывать, наклониться – наклоняться, уплыть – плыть, прилететь – прилетать, высохнуть – сохнуть, бросить – бросать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бросив, встретив, подождав, забыв, наклонившись, прилетев, высохнувши, бросив.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
Помогите завтро сдовать пожалуста. А)Запешите обозначения,аналитическую и геом??трическую модели числового промежутка:<Луч с началом в точке ...
Математика