Напишите, 3 красивых предложения о зиме.

Русский язык
Напишите, 3 красивых предложения о зиме.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне ночью снились горы… Высокая гора, Та самая, с которой Катались мы вчера. Мы до деревни ближней Неслись по целине, И ночью снег и лыжни, Блестящий снег и лыжни Всё время снились мне.
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