СРОООООЧНО!!!!!!!!!!!!Короткий доклад про какое либо растение, животное леса(5-6 предло??ений)
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СРОООООЧНО!!!!!!!!!!!!Короткий доклад про какое либо растение, животное леса(5-6 предло??ений)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исследования, систематическое положение Первые описания известны из «Истории растений» Теофраста, который указал два лишайника — Usnea и Rocella, которую уже тогда использовали для получения красящих веществ. Теофраст предполагал, что они представляют собой наросты деревьев или водоросли.В XVII веке было известно только 28 видов. Французский врач и ботаник Жозеф Питтон де Турнефор в своей системе выделил лишайники в отдельную группу в составе мхов. Хотя к 1753 году было известно свыше 170 видов, Карл Линней описал только 80, охарактеризовав их как «скудное крестьянство растительности», и включил вместе с печёночниками в состав «наземных водорослей».
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