Определите объем бутылки если она заполнилась 2 кг воды.плотность воды 100кг/м^3
Физика
Определите объем бутылки если она заполнилась 2 кг воды.плотность воды 100кг/м^3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну, во-первых, плотность воды не 100, а 1000 кг/м³ 1000 кг/м³ = 1 кг/дм³ = 1 кг/л Таким образом, 2 кг воды занимают объем 2 дм³ или 2 л Ответ: 2 дм³
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