Разберити пожалуйста глагол гоняют по звукобуквенному разбору!
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Разберити пожалуйста глагол гоняют по звукобуквенному разбору!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г-согласный,парный, звонкий, твёрдый; О- гласный, безударный; Н-согласный, парный, мягкий,звонкий; Я-гласный, безударный; Ю-[й']-согласный, звонкий,мягкий [у] гласный, ударный; Т-согласный, твёрдый, парный,глухой... 6 букв,7 звуков
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