Школьники пошли на экскурсию в музей космонавтики в 11 ч дорога до музея и обратно ??аняла 1ч,осмотр музея 1ч 10мин Когда школьники возвратились с экскурсии

Математика

Школьники пошли на экскурсию в музей космонавтики в 11 ч дорога до музея и обратно ??аняла 1ч,осмотр музея 1ч 10мин Когда школьники возвратились с экскурсии

Автор: Гость