Школьники пошли на экскурсию в музей космонавтики в 11 ч дорога до музея и обратно ??аняла 1ч,осмотр музея 1ч 10мин Когда школьники возвратились с экскурсии

Математика
Школьники пошли на экскурсию в музей космонавтики в 11 ч дорога до музея и обратно ??аняла 1ч,осмотр музея 1ч 10мин Когда школьники возвратились с экскурсии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(11+1час)+1ч 10 мин=13ч 10 мин
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