Единицы измерения :масса,Путь,время,скорость,плостность,обьем

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Жирным шрифтом обозначены основные единицы системы СИ масса: 1 тонна = 1000 кг = 1 000 000 г путь: 1 км = 1000 м = 10 000 дм = 100 000 см = 1 000 000 мм время: 1 ч = 60 мин = 3600 с скорость: 1 м/c = 3,6 км/ч плотность 1 г/см³ = 1000 кг/м³ объем 1 м³ = 1000 дм³ = 1000 л = 1 000 000 см³ =1 000 000 000 мм³