Блин срочно плис а а а а аа а. А аа а а а. А

Физика
Блин срочно плис а а а а аа а. А аа а а а. А
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этом задание правильный ответ будет 3
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