Согласно маршруту или маршрута

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Согласно маршруту или маршрута
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласно маршрута. так правильно.
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