9,5×-(3,2×+1,8×)+3,75=6,9
Математика
9,5×-(3,2×+1,8×)+3,75=6,9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9,5х - (3,2х + 1,8х) + 3,75=6,9 9,5х - 5х = 6,9 - 3,75 4,5х = 3,15 х = 3,15 : 4,5 х = 0,7
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