Описать жизненный цикл печеночных сосальщиков

Гость: Гость:

В взрослой стадии печеночный сосальщик обитает в печени и желчных протоках у человека, а также паразитирует у крупного и мелкого рогатого скота. Часто печеночный сосальщик даже приводит к гибели животных, если вовремя не были произведены лечебные мероприятия. Строение паразита Строение паразита Сам сосальщик печеночный имеет листовидное тело слегка уплощенное, а его задний конец заострен. На переднем же конце тела у гельминта имеется узкий выступ с ротовой присоской. Достигая половозрелого развития, сосальщик имеет хорошо функционирующую присоску, пищеварительную и половую системы. Взрослые особи гельминта откладывают свои яйца в протоки печени, вместе с током желчи они попадают в кишечник, откуда выходят во внешнюю среду с экскрементами.