Замените фразеологизмы словами синонимами сидеть сложа руки Прощай со всех ног с??омя голову в час по чайной ложке задирать нос зарубить на носу клевать новои сложить голову Слова для спавок мало быстро убегать бездельничать за...
Русский язык
Замените фразеологизмы словами синонимами сидеть сложа руки Прощай со всех ног с??омя голову в час по чайной ложке задирать нос зарубить на носу клевать новои сложить голову Слова для спавок мало быстро убегать бездельничать запомнить дремать погибнуть зазнаться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сидеть сложа руки-сидит ничего не делает
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Математика