Замените фразеологизмы словами синонимами сидеть сложа руки Прощай со всех ног с??омя голову в час по чайной ложке задирать нос зарубить на носу клевать новои сложить голову Слова для спавок мало быстро убегать бездельничать за...

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Замените фразеологизмы словами синонимами сидеть сложа руки Прощай со всех ног с??омя голову в час по чайной ложке задирать нос зарубить на носу клевать новои сложить голову Слова для спавок мало быстро убегать бездельничать запомнить дремать погибнуть зазнаться
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сидеть сложа руки-сидит ничего не делает
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