Швея в 1 день израсход 28м ткани, во 2 день на 8 м меньше. сколько м ткани израсход за 2 дня.
Математика
Швея в 1 день израсход 28м ткани, во 2 день на 8 м меньше. сколько м ткани израсход за 2 дня.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). 28-8=20 (м) ткани израсходовала во второй день; 2). 28+20=48 (м) ткани за два дня. Ответ: 48 м ткани.
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