Швея в 1 день израсход 28м ткани, во 2 день на 8 м меньше. сколько м ткани израсход за 2 дня.

Математика

Швея в 1 день израсход 28м ткани, во 2 день на 8 м меньше. сколько м ткани израсход за 2 дня.

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