120 градусов это какой угол ?

Математика
120 градусов это какой угол ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120 градусов это тупой угол
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