Два пешехода вышли Одновременно навстречу друг другу из двух поселков и встретил??сь через 3 расстояние между поселками 30 км Найдите скорость каждого пешехода если у одного на 2 километров час меньше чем у другого

Математика

Два пешехода вышли Одновременно навстречу друг другу из двух поселков и встретил??сь через 3 расстояние между поселками 30 км Найдите скорость каждого пешехода если у одного на 2 километров час меньше чем у другого

Автор: Гость