Два пешехода вышли Одновременно навстречу друг другу из двух поселков и встретил??сь через 3 расстояние между поселками 30 км Найдите скорость каждого пешехода если у одного на 2 километров час меньше чем у другого
Математика
Два пешехода вышли Одновременно навстречу друг другу из двух поселков и встретил??сь через 3 расстояние между поселками 30 км Найдите скорость каждого пешехода если у одного на 2 километров час меньше чем у другого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость первого пешехода возьмем за х, а второго за х+2. Сумма их путей равна 30. Время 3. Составим уравнение: 3х+3(х+2)=30 3х+3х+6=30 6х=24 х=4км/ч (скорость первого) х+2+6км/ч (скорость второго)
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