Напишите пожалуйста схему типа такой 2вагона-72места 5вагонов-?места 1вагон-?местов нва эту задачу:За 3 одинаковых батона хлеба заплатили 54рубля,а за 2 одинаковой юулочки-30ркблей.Сколько денег останется от 150 рубля,если...
Математика
Напишите пожалуйста схему типа такой 2вагона-72места 5вагонов-?места 1вагон-?местов нва эту задачу:За 3 одинаковых батона хлеба заплатили 54рубля,а за 2 одинаковой юулочки-30ркблей.Сколько денег останется от 150 рубля,если купить 4 батона и 3 булочки пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ на 2 вопрос 360, ответ на 3 вопрос 72 Решение задачи: 54:3=18 30×2=60 60+18=78 150-78=72 Ответ 72 рубля останется от 150 рублей
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