Напишите пожалуйста схему типа такой 2вагона-72места 5вагонов-?места 1вагон-?местов нва эту задачу:За 3 одинаковых батона хлеба заплатили 54рубля,а за 2 одинаковой юулочки-30ркблей.Сколько денег останется от 150 рубля,если...

Математика

Напишите пожалуйста схему типа такой 2вагона-72места 5вагонов-?места 1вагон-?местов нва эту задачу:За 3 одинаковых батона хлеба заплатили 54рубля,а за 2 одинаковой юулочки-30ркблей.Сколько денег останется от 150 рубля,если купить 4 батона и 3 булочки пожалуйста

Автор: Гость