Когда от листа жести квадратной формы отрезали прямоугольник шириной 5 см осталось 150 кв метр жести найдите первоначальную форму
Математика
Когда от листа жести квадратной формы отрезали прямоугольник шириной 5 см осталось 150 кв метр жести найдите первоначальную форму
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-сторона квадрата (х-5)см-сторна прямоугольника Тогда S=x(x-5)=150 x²-5x-150=0 D=5²-4·(-150)=25+600=625, √D=√625=25,x₁=(5+25)/2=15cм. Ответ:15см х15см
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