Найдите в толковом словаре слово лазурь. Придумайте предложения с каждым его значением

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Найдите в толковом словаре слово лазурь. Придумайте предложения с каждым его значением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я сидела на лазурном берегу. небо отливало лазурью На ней были серьги лазурного цвета, которые хорошо подходили к ее платью.
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