Найдите в толковом словаре слово лазурь. Придумайте предложения с каждым его значением
Русский язык
Найдите в толковом словаре слово лазурь. Придумайте предложения с каждым его значением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я сидела на лазурном берегу. небо отливало лазурью На ней были серьги лазурного цвета, которые хорошо подходили к ее платью.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Всем привет, может поможет кто нибудь доклад по математике на тему "Математически?? знаки и символы,их история" написать, пожалуйста =)
Алгебра
Русский язык
Нужно написать сжатое изложениееее!!!! Помогите пожалуйста. Буду очень благодарна!!! НУЖНО СРОЧНО!! ПО ЭТОМУ ТЕКСТУ, НУЖНО НАПИСАТЬ СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕ...