Нужно написать сжатое изложениееее!!!! Помогите пожалуйста. Буду очень благодарна!!! НУЖНО СРОЧНО!! ПО ЭТОМУ ТЕКСТУ, НУЖНО НАПИСАТЬ СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ)) Лихой конь донёс его до белокаменной легко и споро. Ещё не были заперты вр...
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Нужно написать сжатое изложениееее!!!! Помогите пожалуйста. Буду очень благодарна!!! НУЖНО СРОЧНО!! ПО ЭТОМУ ТЕКСТУ, НУЖНО НАПИСАТЬ СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ)) Лихой конь донёс его до белокаменной легко и споро. Ещё не были заперты врата детинца , ещё встречались то тут, то там едва различимые в темноте люди, ещё светились в домах жёлтые слюдяные оконца. Никем не задержанный и даже не окликнутый проехал Данила Феофаныч в кремник, никем не узнанный приблизился к тыну великокняжеских хором и только перед высокими, наглухо запертыми воротами остановился. Стучать в створы, дабы не привлекать лишнего внимания, он не стал, а, приподнявшись в седле, нащупал скрытое в застрехе вервие, о коем было ведомо только своим, и чуть заметно дёрнул его. Тихий звон колокольца донёсся из-за ворот, и вслед затем неторопкие шаги сторожа прошуршали по снегу. lt;...gt; Скрипнул тяжёлый кованый засов, створы ворот шевельнулись и медленно разошлись в стороны. Явившийся перед Данилой Феофанычем привратник взял коня под уздцы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конь быстро доехал до Белокаменного, где в темноте ещё различались люди. Незамеченный Данила Феофаныч проехал в кремник, остановился перед воротами и нажал скрытое вервие. Проход открылся и вышел привратник. Вот пример изложения. Просто максимально убираются повторы, повествование меняется на рассказ от 3го лица, сжимаются первый и третий абзац до 1 предложения. (Только я не совсем понял конец, как-то из контекста вырвано получилось, но можно уже подкорректировать по-своему).
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