Помогите решить Туристический маршрут состовляет 48 км.В первый день туристы про??ли 3/8 всего пути,во второй-5/9 пути,пройденного в первый день.Сколько км осталось пройти туристам после двух дней похода
Математика
Помогите решить Туристический маршрут состовляет 48 км.В первый день туристы про??ли 3/8 всего пути,во второй-5/9 пути,пройденного в первый день.Сколько км осталось пройти туристам после двух дней похода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 48 :8*3=18 (км) в первый день прошёл 2) 48:9 *5=16(км) во второй день 3)48-(16+18)=14(км) осталось пройти Ответ:14 км
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