Помогите решить Туристический маршрут состовляет 48 км.В первый день туристы про??ли 3/8 всего пути,во второй-5/9 пути,пройденного в первый день.Сколько км осталось пройти туристам после двух дней похода

Математика

Помогите решить Туристический маршрут состовляет 48 км.В первый день туристы про??ли 3/8 всего пути,во второй-5/9 пути,пройденного в первый день.Сколько км осталось пройти туристам после двух дней похода

Автор: Гость