Почему Лесков любил создавать произведения на основе жизненных фактов?
Литература
Почему Лесков любил создавать произведения на основе жизненных фактов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лескова русские люди признают самым русским из русских писателей и который всех глубже и шире знал русский народ таким каков он есть
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