Работали,пилили,строгали,,разогревали,склеивали,знаешь,любишь, собирает,поедает,??ырубишь,преет,пригреет поспеет,хотел,посеял,выйдет,вырастет,светит,греет,считает,едешь,будишь. Укажи спряжение
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Работали,пилили,строгали,,разогревали,склеивали,знаешь,любишь, собирает,поедает,??ырубишь,преет,пригреет поспеет,хотел,посеял,выйдет,вырастет,светит,греет,считает,едешь,будишь. Укажи спряжение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 спр,2 спр,1 спр,1 спр,1 спр,1 спр,2 спр,1 спр,1 спр,2 спр,1 спр,1 спр,1 спр,1 спр,1 спр,1 спр,1 спр,2 спр,1 спр,1 спр,2 спр,
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За 20дней туристы прошли 6км,проходя ежедневно одинаковое расстояние.им осталось быть в пути еще 6дней.Какова длина всего туристического маршрута.
Литература