За 20дней туристы прошли 6км,проходя ежедневно одинаковое расстояние.им осталось быть в пути еще 6дней.Какова длина всего туристического маршрута.

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За один день туристы проходят 6км : 20 дн.=6000 м :20 дн.=300 (м), еще за 6 дней туристы пройдут расстояние 300 м*6 дн.=1800 (м) Всего длина маршрута 6000 м+1800 м =7800 (м) Ответ: длина всего туристического маршрута 7800 метров.