Сколько в обычных дробях ? 2,5 7,5
Математика
Сколько в обычных дробях ? 2,5 7,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,5 =2 1/2 7,5=7 1/2 Лучше чем тратить баллы , скачай приложение в Play market , калькулятор для дробей , если тяжело считать .
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