составить побудительное предложение со словом не ленитесь, читайте, не оставайте??ь,делитесь, изучайте , набирайтесь

Русский язык
составить побудительное предложение со словом не ленитесь, читайте, не оставайте??ь,делитесь, изучайте , набирайтесь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дети! не ленитесь изучайте набирайтесь ума делитесь между собой читайте не оставайтесь глупыми
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