Помогите! 9x+13=5x-8 Буду очень благодарна

Алгебра
Помогите! 9x+13=5x-8 Буду очень благодарна
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х=-21 х=-21:4 х=-5.25
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