Всем привет, может поможет кто нибудь доклад по математике на тему "Математически?? знаки и символы,их история" написать, пожалуйста =)
Математика
Всем привет, может поможет кто нибудь доклад по математике на тему "Математически?? знаки и символы,их история" написать, пожалуйста =)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скоперни Математические знаки и символы,их история и зайди на самый первый сайт там просто много и я сама здесь не напишу
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