Два пешехода вышли одновременно навстречу друг другу из пунктов А в пункт В. При в??тречи оказалось, что один из них прошел 2/9 всего расстояния от А до В и еще 1 1/2 км, а другой прошел 1/3 всего расстояния от А до В и еще 2 ...

Математика
Два пешехода вышли одновременно навстречу друг другу из пунктов А в пункт В. При в??тречи оказалось, что один из них прошел 2/9 всего расстояния от А до В и еще 1 1/2 км, а другой прошел 1/3 всего расстояния от А до В и еще 2 1/2 км. Чему равно расстояние от пунка А до пункта В? Ели можно без х и с полным объяснением действий хочу понять ее.Спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть все расстояние будет х, тогда получаем 2х/9 + 1,5 + х/3 + 2,5 = х ⇒ х= 9 км   (2х/9 + 1,5  столько прошел первый пешеход до встречи  х/3 + 2,5 столько прошел второй пешеход до встречи) (первый прошел 3,5 км, второй 5,5 км)
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