Два пешехода вышли одновременно навстречу друг другу из пунктов А в пункт В. При в??тречи оказалось, что один из них прошел 2/9 всего расстояния от А до В и еще 1 1/2 км, а другой прошел 1/3 всего расстояния от А до В и еще 2 ...

Математика

Два пешехода вышли одновременно навстречу друг другу из пунктов А в пункт В. При в??тречи оказалось, что один из них прошел 2/9 всего расстояния от А до В и еще 1 1/2 км, а другой прошел 1/3 всего расстояния от А до В и еще 2 1/2 км. Чему равно расстояние от пунка А до пункта В? Ели можно без х и с полным объяснением действий хочу понять ее.Спасибо

Автор: Гость