Почему числительные три и четыре имеют разные формы в винительном падеже

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Числительные три и четыре в сочетании с одушевленными существительными отвечают на вопрос кого?, имеют окончание –ёх, в сочетании с неодушевленными – что?, окончание –и Т.е в принципе одинаково: С неодушевленными три или четыре, а с одушевленными сущ-ми трёх или четырёх.