Определать где ям а где хорей Tемным рока сомовластным Отышной далеко Москвы Я буду вспоменать с участьём То место где вьётесь вы

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Да, узнать цитату непросто. У Пушкина она звучит так: "Гонимый рока самовластьем От пышной далеко Москвы, Я буду вспоминать с участьем То место, где цветете вы." Если обозначит безударный слог минусом, а ударный плюсом, то получится: -+-+-+-+-+-+-+-+ и т.д. Второй слог ударный. Это ямб. А если бы было наоборот, хоть бы так: "Буря мглою небо кроет, Вихри снежные крутя". (+-+-+-+-+-+-+-+) , то был бы хорей.