П.Васильев стих: "Всадники" ;Ответьте на вопросы 1. О каком степном обычае повествует автор? Расскажи о нем. 2. Как называет автор главных участников скачки? 3. Какие слова передают стремительный бег коней?;

Литература
П.Васильев стих: "Всадники" ;Ответьте на вопросы 1. О каком степном обычае повествует автор? Расскажи о нем. 2. Как называет автор главных участников скачки? 3. Какие слова передают стремительный бег коней?;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Автор рассказывает об обычае охоты с беркутами 2. Главные участники — беркуты, которых он называет "охотниками и мужчинами" 3. Цитата: "Ветер скачет по стране, и пыль Вылетает из-под копыт. Ветер скачет по степи, и никому За быстроногим не уследить".
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