Два пловца поплыли навстречу друг другу, когда между ними было 50 м. Скорость одног?? 7 м/с, другого 6 м/с. Какое расстояние будет между ними через 3 с?
Математика
Два пловца поплыли навстречу друг другу, когда между ними было 50 м. Скорость одног?? 7 м/с, другого 6 м/с. Какое расстояние будет между ними через 3 с?
Ответ(ы):
Гость:
1) 7*3 =21(м) преодолел первый пловец за 3 сек 2) 50:2=25(м) середина пути 3)25-21=4(м) осталось первому пловцу до середины 4)6*3=18(м) проплыл второй пловец за 3 секунды 5)25-18=7(м) осталось второму пловцу до середины 6)4+7=11(м) расстояние между пловцами через 3 секунды Ответ : 11 метров .
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