Два пловца поплыли навстречу друг другу, когда между ними было 50 м. Скорость одног?? 7 м/с, другого 6 м/с. Какое расстояние будет между ними через 3 с?

Математика

Два пловца поплыли навстречу друг другу, когда между ними было 50 м. Скорость одног?? 7 м/с, другого 6 м/с. Какое расстояние будет между ними через 3 с?

Автор: Гость