Два поезда движутся навстречу друг другу со скоростью 72 и 54 км ч пассажир находящийся в первом поезде замечает что второй поезд проходит мимо всего в течение 14 секунд Какова длина второго поезда

Физика

Два поезда движутся навстречу друг другу со скоростью 72 и 54 км ч пассажир находящийся в первом поезде замечает что второй поезд проходит мимо всего в течение 14 секунд Какова длина второго поезда

Автор: Гость