Два поезда движутся навстречу друг другу со скоростью 72 и 54 км ч пассажир находящийся в первом поезде замечает что второй поезд проходит мимо всего в течение 14 секунд Какова длина второго поезда

Физика
Два поезда движутся навстречу друг другу со скоростью 72 и 54 км ч пассажир находящийся в первом поезде замечает что второй поезд проходит мимо всего в течение 14 секунд Какова длина второго поезда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Относительно пассажира поезд проходит со скоростью 20+15=35м/с (72км/ч=20м/с; 54 км/ч=15м/с) Длина поезда=35*14=490м.
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