Два прямоугольника имеют одинаковую площадь. длина первого 16 см, второго 12 см. най??и периметр первого прямоугольника, если периметр второго 32 см.
Математика
Два прямоугольника имеют одинаковую площадь. длина первого 16 см, второго 12 см. най??и периметр первого прямоугольника, если периметр второго 32 см.
Ответ(ы):
Гость:
P2=2 (a+b); 32=2 (a+b); b=4; S2=12*4=48; S1=16*b; b=48/16=3; P1=3+16=19
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