Два прямоугольных участка имеют одинаковую площадь.длина первого участка-16м.а ши??ина-6м.чему равна длина второго участка, если его ширина на 2 м больше ширины первого участка?

Математика

Два прямоугольных участка имеют одинаковую площадь.длина первого участка-16м.а ши??ина-6м.чему равна длина второго участка, если его ширина на 2 м больше ширины первого участка?

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