Два прямоугольных участка имеют одинаковую площадь.длина первого участка-16м.а ши??ина-6м.чему равна длина второго участка, если его ширина на 2 м больше ширины первого участка?

Математика
Два прямоугольных участка имеют одинаковую площадь.длина первого участка-16м.а ши??ина-6м.чему равна длина второго участка, если его ширина на 2 м больше ширины первого участка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)16*6=96(м2)-площадь участка; 2)6+2=8(м)-ширина второго участка; 3)96:8=12(м) Ответ:длина второго участка 12 метров
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