За покраску оконых рам один маляр получил 75 грн а второй 45 грн так как работал на д??а дня меньше чем первый сколько дней работал каждый если поденная плата была одинаковая

Математика

За покраску оконых рам один маляр получил 75 грн а второй 45 грн так как работал на д??а дня меньше чем первый сколько дней работал каждый если поденная плата была одинаковая

Автор: Гость