За покраску оконых рам один маляр получил 75 грн а второй 45 грн так как работал на д??а дня меньше чем первый сколько дней работал каждый если поденная плата была одинаковая
Математика
За покраску оконых рам один маляр получил 75 грн а второй 45 грн так как работал на д??а дня меньше чем первый сколько дней работал каждый если поденная плата была одинаковая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
74-45 = 29 грн - разница в оплате 29/2=14,5 грн -стоимость 1 день 74/14,5=5,1 дня 45/14,5= 3,1 дня В задаче возможна опечатка .Первый маляр должен получить 75 грн, тогда будет 75-45=3030/2=1575/15=545/15=3 Так было бы правильнее
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