Грамматическую основу Укажите Чем выражено сказуемое Определите значение каждого предложения Просто мне нездоровилось это время. Вчера вечером порошило . У нас тебя не жостовало. Кому то не сидитмя дома в такую погоду.
Русский язык
Грамматическую основу Укажите Чем выражено сказуемое Определите значение каждого предложения Просто мне нездоровилось это время. Вчера вечером порошило . У нас тебя не жостовало. Кому то не сидитмя дома в такую погоду.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нездоровилось-Одно слово грамматическая основа,одно составное предложение ,выраженно категорием состоянияПорошило- одно слово грамматическая основа,одно составное предложение , выраженно безличным глаголом
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