Грамматическую основу Укажите Чем выражено сказуемое Определите значение каждого предложения Просто мне нездоровилось это время. Вчера вечером порошило . У нас тебя не жостовало. Кому то не сидитмя дома в такую погоду.

Русский язык

Грамматическую основу Укажите Чем выражено сказуемое Определите значение каждого предложения Просто мне нездоровилось это время. Вчера вечером порошило . У нас тебя не жостовало. Кому то не сидитмя дома в такую погоду.

Автор: Гость