Грамматическую основу Укажите Чем выражено сказуемое Определите значение каждого предложения Просто мне нездоровилось это время. Вчера вечером порошило . У нас тебя не жостовало. Кому то не сидитмя дома в такую погоду.

Русский язык
Грамматическую основу Укажите Чем выражено сказуемое Определите значение каждого предложения Просто мне нездоровилось это время. Вчера вечером порошило . У нас тебя не жостовало. Кому то не сидитмя дома в такую погоду.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нездоровилось-Одно слово  грамматическая основа,одно составное предложение ,выраженно категорием состоянияПорошило- одно слово грамматическая основа,одно составное предложение , выраженно безличным глаголом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Характеристика Вовки из рассказа старый дом
Ответить
Математика
Решите уравнение и выражение. Фото ниже.
Ответить
Информатика
Найти разложение чисел из указанного диапазона (но не очень большого) на произвед??ния простых чисел.
Ответить
Биология
Как появилась вселенная?Мне интересно,какие варианты есть.
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ 7 ПРЕДЛОЖЕНИЙ .ТЕМА :Сыпятся сумерки в тишину села.
Ответить