Как появилась вселенная?Мне интересно,какие варианты есть.
Биология
Как появилась вселенная?Мне интересно,какие варианты есть.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто то считает что это произошло с помощью каких то "потусторонних " сил , кто то считает что из за взрыва , а кто то вообще ничего не считает
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