ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ 7 ПРЕДЛОЖЕНИЙ .ТЕМА :Сыпятся сумерки в тишину села.

Гость: Гость:

Сижу у окна и смотрю в белоснежное окно. Смотрю как опускается бесшумно таинственные сумерки на село. Постепенно начинаю вглядываться в темноту, чтобы посмотреть на сову, которая встречает "подругу"-ночь. Вот уже видно сияющие звёздочки. Они светят мне, передавая "привет",а мама луна опускает на село своё дитя-сумерки. Как-же необычно смотреть на эти прекрасные сумерки. Необычно, потому что всё как в сказке и звёзды как дети луны и луна-мать с сыном сумерками, как стакан воды который никогда не разольёться.