ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ 7 ПРЕДЛОЖЕНИЙ .ТЕМА :Сыпятся сумерки в тишину села.
Русский язык
ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ 7 ПРЕДЛОЖЕНИЙ .ТЕМА :Сыпятся сумерки в тишину села.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сижу у окна и смотрю в белоснежное окно. Смотрю как опускается бесшумно таинственные сумерки на село. Постепенно начинаю вглядываться в темноту, чтобы посмотреть на сову, которая встречает "подругу"-ночь. Вот уже видно сияющие звёздочки. Они светят мне, передавая "привет",а мама луна опускает на село своё дитя-сумерки. Как-же необычно смотреть на эти прекрасные сумерки. Необычно, потому что всё как в сказке и звёзды как дети луны и луна-мать с сыном сумерками, как стакан воды который никогда не разольёться.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Полое имя полководца под руководством которого россия одержала победу в отечечтвенной войне 1812 года
Окружающий мир
Какое из перечислиных государств распологается сразу в двух частях света одна из которых Азия индия Китай Россия Монголия узбекистан
Химия
В периодах Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева с увеличен??ем заряда ядер атомов не изменяется: 1) масса атомов 2) число...
Литература