В периодах Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева с увеличен??ем заряда ядер атомов не изменяется: 1) масса атомов 2) число энергетических уровней 3) общее число электронов 4) число электронов на внешнем...

Гость: Гость:

Там же всё меняется. или вы какую-то определённую закономерность смотрите? ну допустим в одном периоде, в одной подгруппе. тогда ещё можно говорить о количестве электронов на внешнем уровне (допустим, в ряду s-элементров 1 группы там всегда будет на внешнем 1 электрон) масса атомов меняется, число энергетических уровней опять же, смотря какой ряд. общее число электронов у всех разное. вопрос поставлен не совсем корректно, по-моему..