Скорость Одинаковая , Время первой 50 минут, Второй ? на 30 минут больше, Расстояние 3600 м , второй ?.

Математика

Скорость Одинаковая , Время первой 50 минут, Второй ? на 30 минут больше, Расстояние 3600 м , второй ?.

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