Скорость Одинаковая , Время первой 50 минут, Второй ? на 30 минут больше, Расстояние 3600 м , второй ?.

Математика
Скорость Одинаковая , Время первой 50 минут, Второй ? на 30 минут больше, Расстояние 3600 м , второй ?.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50+30=80(мин) время второй 3600÷50=72(км/ч) скорость 80*72=5760(км) расстояние второго
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