Склади два речення у яких слово голка вжито в різних значеннях !
Право
Склади два речення у яких слово голка вжито в різних значеннях !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сидіти як на голках Вишити узор за допомогою голки й нитки
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