Какое из перечислиных государств распологается сразу в двух частях света одна из которых Азия индия Китай Россия Монголия узбекистан
Окружающий мир
Какое из перечислиных государств распологается сразу в двух частях света одна из которых Азия индия Китай Россия Монголия узбекистан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В двух частях света располагается Россия
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