Какое из перечислиных государств распологается сразу в двух частях света одна из которых Азия индия Китай Россия Монголия узбекистан

Окружающий мир

Какое из перечислиных государств распологается сразу в двух частях света одна из которых Азия индия Китай Россия Монголия узбекистан

Автор: Гость