Найти разложение чисел из указанного диапазона (но не очень большого) на произвед??ния простых чисел.
Информатика
Найти разложение чисел из указанного диапазона (но не очень большого) на произвед??ния простых чисел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Испытай, попробуй, такую программку (если речь идёт о паскале). По результатам она выписывает формулу: число = произведение его простых сомножителей. Такую хочешь? Поправка: если нужно иначе - чтобы программа спрашивала первое число, потом второе, и печатала разложение на простые сомножители ВСЕХ чисел из этого диапазона, то смотри второй вариант.
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