Найти разложение чисел из указанного диапазона (но не очень большого) на произвед??ния простых чисел.

Гость: Гость:

Испытай, попробуй, такую программку (если речь идёт о паскале). По результатам она выписывает формулу: число = произведение его простых сомножителей. Такую хочешь? Поправка: если нужно иначе - чтобы программа спрашивала первое число, потом второе, и печатала разложение на простые сомножители ВСЕХ чисел из этого диапазона, то смотри второй вариант.