Найти разложение чисел из указанного диапазона (но не очень большого) на произвед??ния простых чисел.

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Найти разложение чисел из указанного диапазона (но не очень большого) на произвед??ния простых чисел.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Испытай, попробуй, такую программку (если речь идёт о паскале). По результатам она выписывает формулу: число = произведение его простых сомножителей. Такую хочешь? Поправка:  если нужно иначе - чтобы программа спрашивала первое число, потом второе, и печатала разложение на простые сомножители ВСЕХ чисел из этого диапазона, то смотри второй вариант.
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