Морфемный и морфологический разборы слов закладка,предохраняет. Помогите люди!!!

Гость: Гость:

За - приставка, клад-корень, к-суффикс, а-окончание, закладк - основа. Пред, о - приставки ; хран - корень, я - суффикс, ет - окончание, предохраня - основа. Закладка - (что?) сущ, н.ф. закладка, неодуш, нариц., ж.р., 1 скл., ед.ч., И.п., подлежащее. Предохраняет- (что делает?) глагол, н.ф. предохранять, несов.вид, переходный, невозвратный, 1 спр., изъяв. накл.,наст.вр., ед.ч., 3 л., сказуемое.