Помогите ответить на вопросы они изи 1)Что такое секта? (не менее 3 определений) 2)??очему люди попадают в секту?

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Секта - это религиозное сообщество, состоящее из людей, отколившихся от господствующей церкви и принявших новое вероучение. Секта возникает благодаря деятельности одного, или нескольких человек. Но впоследствии она может развиваться в крупное направление, в рамках одной из религий. Почему люди попадают в секту? Когда люди дают слабину, себе и своим мыслям. На них легко надавить психологически, со стороны это кажется будто бы Вам хотят помочь, но на самом деле раскрутить, чтобы вы отдали им все свое имущество и все, то что имеете.