Запишите отношение двух чисел в виде дроби; сократите полученную дробь: а) 6:21 б) 25:75

Математика
Запишите отношение двух чисел в виде дроби; сократите полученную дробь: а) 6:21 б) 25:75
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6/21=2/7 сокращаем на 3 25/75=5/13 сокращаем на 5
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