Запишите отношение двух чисел в виде дроби; сократите полученную дробь: а) 6:21 б) 25:75
Математика
Запишите отношение двух чисел в виде дроби; сократите полученную дробь: а) 6:21 б) 25:75
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6/21=2/7 сокращаем на 3 25/75=5/13 сокращаем на 5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Грамматическую основу Укажите Чем выражено сказуемое Определите значение каждого предложения Просто мне нездоровилось это время. Вчера вечером по...
Математика
Информатика
Найти разложение чисел из указанного диапазона (но не очень большого) на произвед??ния простых чисел.