15 помогите пожалуйста Заранее спасибо и благодарю за помощь
Математика
15 помогите пожалуйста Заранее спасибо и благодарю за помощь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sin A = 0.75 = 3/4 AC = √7 Синус угла А - Отношение противолежащего катета ВС к гипотенузе АВ, то есть: BC = 3 AB = 4 Проверим по теореме Пифагора АС AC=√(AB²-BC²) √7=√(4²-3²) √7=√(16-9) √7=√7 Ответ: АВ = 4
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